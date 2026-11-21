किसानों की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि पखवाड़ेभर पहले आए तूफान अर्णव के कारण खेतों में खड़ी धान की करीब 30 से 40 फीसदी फसल गिर गई थी। खेतों में नमी बनी हुई थी, जो अब तक सूख नहीं पाई थी। किसान गिरी फसल की कटाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर से उठे तूफान के बाद आई बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसान ओमप्रकाश साहू, खिलावन निषाद और डेरहा राम वर्मा के

मुताबिक बारिश और बदली से दलहन-तिलहन तथा सब्जी फसलों को नुकसान होगा। नमी बढऩे से कीट प्रकोप की आशंका भी है।