हुनर से संवर रही युवाओं की जिंदगी (Photo Source- Patrika)
Electrician Training: युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने की मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की नई राह बन रही है। योजना के तहत युवाओं को उनकी रुचि और बाजार में उपलब्ध रोजगार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को जॉब प्लेसमेंट का अवसर मिलने के साथ स्वरोजगार शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कई युवा प्रशिक्षण के बाद अपना व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुके हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समय के साथ व्यावसायिक आधारित प्रशिक्षण के ट्रेड में भी बदलाव किया गया है। पहले सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर जैसे पारंपरिक कोर्स संचालित होते थे। लेकिन अब इनकी जगह सोलर पीवी इंस्टालर, इलेक्ट्रिशियन, ऑफिस असिस्टेंट, हेल्थकेयर, प्लंबिंग, रिटेल सेल्स असिस्टेंट, योगा इंस्ट्रक्टर और कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जैसे रोजगारपरक कोर्स पर जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से सोलर ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए युवाओं को सोलर पीवी इंस्टालर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
वर्तमान में जिले में प्रशिक्षकों की ओर से 12 बैच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक अप्रैल से 30 नवंबर 2026 तक जिले में 243 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 154 युवाओं को प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार मिल चुका है, जबकि शेष युवाओं के लिए प्रक्रिया जारी है।
छुरिया के गैंदाटोला में टेलीकॉम, डोंगरगढ़ में ऑफिस असिस्टेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा। राजनांदगांव लाइवलीवुड कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन, सोलार पीवी इंस्टालर, हेल्थकेयर और प्लम्बिंग का मल्टी स्कील सिखाया जा रहा है।
तीन माह के प्रशिक्षण और परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इच्छुक युवा ऑनलाइन पोर्टल अथवा जिला कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को शासकीय योजनाओं और बैंक ऋण के माध्यम से आर्थिक सहायता का अवसर भी मिलता है।
देवेंद्र कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर, कौशल विकास प्राधिकरण के अनुसार युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण रोजगार और स्वरोजगार से जुडऩे का सुनहरा अवसर है। अब तक सैकड़ों युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। रोजगार मिल रहा है।
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राजनंदगांव
छत्तीसगढ़