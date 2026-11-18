कई युवा प्रशिक्षण के बाद अपना व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुके हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समय के साथ व्यावसायिक आधारित प्रशिक्षण के ट्रेड में भी बदलाव किया गया है। पहले सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर जैसे पारंपरिक कोर्स संचालित होते थे। लेकिन अब इनकी जगह सोलर पीवी इंस्टालर, इलेक्ट्रिशियन, ऑफिस असिस्टेंट, हेल्थकेयर, प्लंबिंग, रिटेल सेल्स असिस्टेंट, योगा इंस्ट्रक्टर और कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जैसे रोजगारपरक कोर्स पर जोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से सोलर ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए युवाओं को सोलर पीवी इंस्टालर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।