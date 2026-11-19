Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले की नगर पंचायत इंदौरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। यहां एक ही पद पर दो अधिकारियों की दावेदारी सामने आई है। शासन के तबादला आदेश के बाद हरीश साहू ने 5 नवंबर 2026 को नगर पंचायत इंदौरी में नए CMO के रूप में पदभार संभाल लिया। वहीं, इसी दिन पहले से प्रभारी CMO की जिम्मेदारी निभा रहे श्रीनिवास द्विवेदी को अपने स्थानांतरण आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से स्थगन मिल गया। एक ही दिन हुई इन दोनों घटनाओं के बाद नगर पंचायत में प्रशासनिक प्रभार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।