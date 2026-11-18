कबीरधाम जिले के अलावा प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। करीब 352 वर्ग किलोमीटर में फैले भोरमदेव अभयारण्य में सफारी के दौरान भारतीय गौर, भालू, नीलगाय, सांभर और कोटरी जैसे वन्यजीवों को देखने का अवसर मिलता है। इसके अलावा जंगली मुर्गा, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और रंग-बिरंगी तितलियां भी आकर्षण का हिस्सा हैं। जंगल में बाघ के पदचिह्न भी पर्यटकों की उत्सुकता बढ़ाते हैं। घने जंगल और पहाड़ियों के बीच से गुजरता सफारी मार्ग इस पूरे सफर को रोमांचक बनाता है।