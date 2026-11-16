Government job fraud: पुलिस भर्ती में हाइट छूट दिलाने का झांसा देकर ठगी, दो साल बाद अंबिकापुर से गिरफ्तार हुआ आरोपी

पुलिस भर्ती सहित अन्य सरकारी नौकरियों में चयन या शारीरिक मापदंडों में छूट दिलाने का दावा करने वाले लोगों से अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की जरूरत है। भर्ती प्रक्रिया के नियम और पात्रता संबंधी छूट केवल आधिकारिक दिशा-निर्देशों के आधार पर ही तय होती है। किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर पैसे देने से पहले उसकी जानकारी और दावों की पुष्टि करना जरूरी है। यह मामला उन युवाओं के लिए भी सबक है, जो सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में बिचौलियों या अनजान लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।