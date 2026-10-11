‘10 हजार की नौकरी देकर बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़क रही BJP सरकार’, रायपुर कांग्रेस का आरोप

Congress Attack on BJP: छत्तीसगढ़ में रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि रोजगार मेले के जरिए बेरोजगार युवाओं को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों में 10 हजार रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी दिलाकर सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। शुक्ला ने याद दिलाया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान पांच वर्षों में एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के सरकारी विभागों में एक लाख दस हजार से अधिक पद रिक्त हैं।