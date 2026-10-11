‘10 हजार की नौकरी देकर बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़क रही BJP सरकार’, रायपुर कांग्रेस का आरोप

Congress Attack on BJP: रायपुर कांग्रेस का आरोप(photo-patrika canva create)
Congress Attack on BJP: छत्तीसगढ़ में रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि रोजगार मेले के जरिए बेरोजगार युवाओं को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों में 10 हजार रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी दिलाकर सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। शुक्ला ने याद दिलाया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान पांच वर्षों में एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के सरकारी विभागों में एक लाख दस हजार से अधिक पद रिक्त हैं।
सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि रोजगार मेले के जरिए युवाओं को अपेक्षित रोजगार नहीं मिल रहा है। उनके मुताबिक, निजी कंपनियों में कम वेतन वाली नौकरियों के अवसर देकर सरकार बेरोजगारों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने इसे बेरोजगार युवाओं के जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ के तहत पांच वर्षों में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि इस वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार कितनी आगे बढ़ी है और युवाओं को सरकारी रोजगार के अवसर कब मिलेंगे।
शुक्ला ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में लगभग एक लाख दस हजार से अधिक पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए, ताकि युवाओं को सरकारी रोजगार के अवसर मिल सकें।
कांग्रेस ने रोजगार मेले, निजी कंपनियों में मिलने वाले वेतन और सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर भाजपा सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि, रोजगार मेले और रिक्त सरकारी पदों को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर सरकार का पक्ष इस जानकारी में उपलब्ध नहीं है।
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