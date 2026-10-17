CG Job Update: छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए नए नियम जारी! पुलिस-वन-जेल भर्ती में मिलेगी छूट, जानें

CG Job Update: छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती के लिए विशेष नियम जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी नियमों के अनुसार, पात्र पूर्व अग्निवीरों को इन पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान है। चयन के लिए 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। नियमों में लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा से छूट का भी प्रावधान बताया गया है।