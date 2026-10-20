सड़क हादसे में मृतक के परिवार को अब मिलेंगे 24.39 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा

मुआवजे की गणना करते समय हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रणय सेठी, सरला वर्मा और मगमा जनरल इंश्योरेंस से जुड़े मामलों में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा। अदालत ने भविष्य में आय वृद्धि के लिए 40 प्रतिशत राशि जोड़ने सहित मुआवजे की अन्य निर्धारित मदों में भी संशोधन किया। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मुआवजे की कुल राशि 24,39,420 रुपए तय की गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाए। अधिकरण के मूल अवार्ड की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।