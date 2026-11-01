दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात, टैक्स डिवोल्यूशन के 3,602 करोड़ रुपए जारी

टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को केंद्रीय करों में उनका निर्धारित हिस्सा देना है। केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के करों से राजस्व जुटाती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस राजस्व का एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। इस व्यवस्था से राज्यों को अपनी जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं चलाने, बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध होता है। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ को मिली 3,602 करोड़ रुपये की यह राशि राज्य के वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने वाली है। अब इस राशि का उपयोग प्रदेश में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा।