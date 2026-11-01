‘जनजातीय संस्कृति और लोक परंपराएं हैं छत्तीसगढ़ की पहचान’, स्थापना दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई

एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। गठन के बाद से प्रदेश ने कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसे क्षेत्रों में विकास की लंबी यात्रा तय की है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा जैसे शहर औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बने हैं। वहीं, बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन, वन संपदा और स्थानीय संसाधनों के जरिए विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं।स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का संदेश प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा और विकास की दिशा को रेखांकित करता है। छत्तीसगढ़ के लिए यह अवसर अपनी उपलब्धियों को याद करने के साथ भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं पर आगे बढ़ने का भी है।