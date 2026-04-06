CM Sai Delhi Visit: आज रात CM साय जाएंगे दिल्ली, BJP स्थापना दिवस पर किया शक्ति प्रदर्शन

माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री साय केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर राज्य से जुड़े अहम मुद्दों, विकास योजनाओं और आगामी रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही केंद्र-राज्य समन्वय, वित्तीय मामलों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। ऐसे में यह दौरा छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से अहम संकेत दे सकता है।