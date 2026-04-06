CM Sai Delhi Visit: आज रात CM साय जाएंगे दिल्ली, BJP स्थापना दिवस पर किया शक्ति प्रदर्शन(photo-patrika)
CM Sai Delhi Visit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज रात राजधानी Raipur से New Delhi के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस दौरे की पुष्टि की है। हालांकि अभी यात्रा के एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री साय केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर राज्य से जुड़े अहम मुद्दों, विकास योजनाओं और आगामी रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही केंद्र-राज्य समन्वय, वित्तीय मामलों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। ऐसे में यह दौरा छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से अहम संकेत दे सकता है।
इससे पहले मुख्यमंत्री साय सुबह भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां Bharatiya Janata Party के स्थापना दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित स्मृति मंदिर में भारत माता की विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने पार्टी के पितृ पुरुषों और Vijaya Raje Scindia की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर उन महान विभूतियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, जिनके त्याग, तप और समर्पण ने भाजपा को एक विशाल वटवृक्ष के रूप में स्थापित किया। उन्होंने Syama Prasad Mukherjee और Deendayal Upadhyaya के राष्ट्रवाद और अंत्योदय के सिद्धांतों को पार्टी की मूल विचारधारा बताया।
सीएम साय ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ‘Nation First, Party Next, Self Last’ के मूल मंत्र को अपनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन, विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्पों को पूरा करते हुए आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के निर्माता Atal Bihari Vajpayee को याद करते हुए कहा कि उनके प्रेरणादायी शब्द—“अँधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा”-आज देशभर में साकार होते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है।
सीएम साय का यह दिल्ली दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान वे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आगामी रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं।
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