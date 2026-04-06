CG Weather: छत्तीसगढ़ में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, बेमौसम बारिश से फसलें तबाह

महासमुंद जिले में तेज हवाओं का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। खाड़ी के सिस्टम के चलते चली आंधी ने रायपुर मार्ग पर कहर बरपाया, जिससे करीब 12 से 13 विशाल पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गिरे। इसके कारण मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप रहा। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया, जो अगले दिन तक जारी रहा। आंधी इतनी तेज थी कि शहर के बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर भी ताश के पत्तों की तरह उड़ गए। रायगढ़ जिले में सुबह बारिश हुई है। इससे फसलों को नुकसान हुआ है।