खुशखबरी! 346 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी, देखें लॉस्ट डेट

CG Job Update: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सूरजपुर द्वारा 10 अप्रैल दिन शुक्रवार को शासकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज, सूरजपुर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठित नियोजक संस्थाओं द्वारा कुल 346 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। मेले में सम्मिलित प्रमुख नियोजक संस्थाएं एवं उपलब्ध पद निम्नानुसार हैं।