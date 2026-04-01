रायगढ़, धमतरी, बलौदाबाजार समेत इन शहरों में बनेंगे बायपास सड़कें, 448 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शहरों में बायपास सड़क बनाने की घोषणा की है। वहीं अब प्रस्ताव पारित कर राशि स्वीकृत किए है। इससे मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही तेज व सुव्यवस्थित यातायात से लोगों को राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में नौ बायपास सड़कों के लिए कुल 448 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।