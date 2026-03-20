NH-49 फोरलेन से बदलेगी तस्वीर! बिलासपुर-रायगढ़-ओडिशा सफर होगा तेज, सुरक्षा पर रहेगा फोकस…

राज्य शासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कुल 155 किलोमीटर सड़क का फोरलेन विस्तार किया जाएगा। इसमें अकलतरा के तरौद चौक से रायगढ़ तक 115 किलोमीटर और रायगढ़ से ओडिशा बॉर्डर तक 40 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। परियोजना की अनुमानित लागत 1200 से 1500 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है।