BJP प्रशिक्षण शिविर में बवाल: MLA इंद्र कुमार साहू के बयान से गरमाया माहौल, कार्यकर्ताओं में तीखी बहस, वीडियो वायरल

CG Political: विनोद जैन. अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के चंपारण मंडल के भिलाई गांव में भाजपा प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के दौरान भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक इंद्र कुमार साहू के तीखे बयान के बाद माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस की स्थिति बन गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।