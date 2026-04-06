Former BJP MLA Death: छत्तीसगढ़ राजनीति को बड़ा झटका! भाजपा के पूर्व विधायक का निधन, CM ने जताया दुख

जागेश्वर राम भगत ने जशपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विकास, सड़क, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई प्रयास किए। वे एक सरल और जनसंपर्क वाले नेता के रूप में पहचाने जाते थे, जिनकी पकड़ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत थी। बता दें कि जागेश्वर राम भगत का जीवन आदिवासी समुदाय के हितों के लिए समर्पित रहा। वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने में सक्रिय रहे।