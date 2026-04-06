6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

Former BJP MLA Death: छत्तीसगढ़ राजनीति को बड़ा झटका! भाजपा के पूर्व विधायक का निधन, CM ने जताया दुख

Former BJP MLA Death: छत्तीसगढ़ के जशपुर के पूर्व भाजपा विधायक जागेश्वर राम भगत का निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे भगत के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक जताया।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 06, 2026

पूर्व विधायक जागेश्वर राम भगत का निधन (photo source- Patrika)

पूर्व विधायक जागेश्वर राम भगत का निधन (photo source- Patrika)

Former BJP MLA Death: छत्तीसगढ़ की राजनीति से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जशपुर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जागेश्वर राम भगत का रविवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

Former BJP MLA Death: जागेश्वर राम ने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाई…

राजनीतिक जीवन के अलावा जागेश्वर राम भगत सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बेहद सक्रिय रहे। वे आदिवासी समाज के उत्थान और उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करते रहे। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की सरहुल समिति के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और समाज के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई।

उनका जीवन सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकारों का उदाहरण रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रयास किया। इस दुखद घटना पर विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि जागेश्वर राम भगत एक वरिष्ठ और समर्पित नेता थे, जिन्होंने पार्टी और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे वनवासी कल्याण आश्रम के भी एक सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे।

जागेश्वर राम के योगदान को याद किया जाएगा…

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा जीवन समाज सेवा और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने भगवान श्रीराम से प्रार्थना करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की बात कही। जागेश्वर राम भगत के निधन से न केवल राजनीतिक क्षेत्र, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जगत को भी एक बड़ी क्षति पहुंची है। उनके कार्यों और योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा।

Former BJP MLA Death: राजनीतिक सफर

जागेश्वर राम भगत ने जशपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विकास, सड़क, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई प्रयास किए। वे एक सरल और जनसंपर्क वाले नेता के रूप में पहचाने जाते थे, जिनकी पकड़ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत थी। बता दें कि जागेश्वर राम भगत का जीवन आदिवासी समुदाय के हितों के लिए समर्पित रहा। वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने में सक्रिय रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 11:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Former BJP MLA Death: छत्तीसगढ़ राजनीति को बड़ा झटका! भाजपा के पूर्व विधायक का निधन, CM ने जताया दुख

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 2 दिन से लापता मासूम बच्चों की तालाब में मिली लाश, पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी

CG News: 2 दिन से लापता मासूम बच्चों की तालाब में मिली लाश, पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी
जशपुर

Minor Girl Kidnapping: 10वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी, परीक्षा देने निकली थी घर से, तभी आरोपी ने किया अगवा

परीक्षा देने जा रही छात्रा का अपहरण फिर रेप (photo source- Patrika)
जशपुर

युवक ने बहला-फुसलाकर किया अपहरण फिर रेप! परीक्षा के लिए घर से निकली थी छात्रा...

युवक ने बहला-फुसलाकर किया अपहरण फिर रेप! परीक्षा के लिए घर से निकली थी छात्रा... आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
जशपुर

Huge Road Accident: NH-43 पर भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत, मां-बेटी गंभीर

हादसा (Photo Source- Patrika)
जशपुर

जशपुर का सरडीह बना मिसाल, स्वच्छ एवं हरित पंचायत में देशभर में तीसरा स्थान, मिलेगा दीनदयाल पंचायत पुरस्कार

जशपुर का सरडीह बना मिसाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.