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Minor Girl Kidnapping: 10वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी, परीक्षा देने निकली थी घर से, तभी आरोपी ने किया अगवा

Minor Girl Kidnapping: जशपुर जिले में परीक्षा देने निकली 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर ओडिशा ले जाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छात्रा को सुरक्षित बरामद किया।

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जशपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 04, 2026

परीक्षा देने जा रही छात्रा का अपहरण फिर रेप (photo source- Patrika)

परीक्षा देने जा रही छात्रा का अपहरण फिर रेप (photo source- Patrika)

Minor Girl Kidnapping: जशपुर जिले में एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां परीक्षा देने घर से निकली एक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया और उसे राज्य की सीमा पार Odisha ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

Minor Girl Kidnapping: जानें कैसे हुई यह घटना?

मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कोल्हेनझरिया चौकी इलाके का है। जानकारी के अनुसार, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा 24 फरवरी की सुबह अपनी सहेलियों के साथ परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। वह सुबह करीब 8 बजे स्कूल के लिए रवाना हुई, लेकिन निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंची। करीब 9 बजे स्कूल से शिक्षक का फोन आने पर परिजनों को जानकारी मिली कि उनकी बेटी परीक्षा में शामिल नहीं हुई है।

इसके बाद परिजनों ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की और सहेलियों से पूछताछ की। सहेलियों ने बताया कि रास्ते में छात्रा ने उनसे कहा था कि वे आगे स्कूल चली जाएं, वह थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। लेकिन इसके बाद वह स्कूल नहीं पहुंची, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। परिजनों ने बिना देर किए कोल्हेनझरिया चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

इस घटना से लोगों में आक्रोश

Minor Girl Kidnapping: पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और छात्रा की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान सुराग मिला कि एक युवक छात्रा को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया है। तकनीकी और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि छात्रा को ओडिशा के एक गांव में रखा गया है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने ओडिशा में दबिश दी और आरोपी Ishta Rana को हिरासत में ले लिया। साथ ही छात्रा को सकुशल बरामद कर वापस जशपुर लाया गया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है।

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Updated on:

04 Apr 2026 02:42 pm

Published on:

04 Apr 2026 02:32 pm

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