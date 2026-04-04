Minor Girl Kidnapping: 10वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी, परीक्षा देने निकली थी घर से, तभी आरोपी ने किया अगवा

Minor Girl Kidnapping: पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और छात्रा की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान सुराग मिला कि एक युवक छात्रा को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया है। तकनीकी और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि छात्रा को ओडिशा के एक गांव में रखा गया है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने ओडिशा में दबिश दी और आरोपी Ishta Rana को हिरासत में ले लिया। साथ ही छात्रा को सकुशल बरामद कर वापस जशपुर लाया गया।