जशपुर का सरडीह बना मिसाल, स्वच्छ एवं हरित पंचायत में देशभर में तीसरा स्थान, मिलेगा दीनदयाल पंचायत पुरस्कार

स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाते हुए ग्राम में सप्ताह के एक दिन स्वच्छताग्राही समूह द्वारा सामूहिक साफ -सफाई अभियान चलाया जाता है। ग्राम में न केवल सभी घरों में शौचालय हैं, बल्कि सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है, जिससे स्वच्छता बनी रहती है और बीमारियों का खतरा कम हुआ है। अधिकांश घरों में एलपीजी गैस का उपयोग किया जा रहा है, जिससे धुएं और प्रदूषण में कमी आई है। जल संरक्षण के लिए सोखता गडढों का निर्माण किया गया है, जिससे जलस्तर में वृद्धि हुई है और गांव में पानी की कमी नहीं रहती है। सरडीह ग्राम पंचायत की यह उपलब्धि न केवल जिले, बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है ।