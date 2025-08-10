हरित प्रदेश अभियान: एक पेड़ शहीदों के नाम… पुलिस लाइन व सभी थाना में किया गया वृक्षारोपण

जिनके द्वारा ’’एक पेड़ शहीदों के नाम’’ पर लगाकर वृक्षारोपण किया गया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं अति पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्वेक्षण में पोदला उरस्कना के तहत जिले के सभी कार्यालयों, थाना/ चौकी एवं पुलिस कैंपों में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान लगभग 1000 पौधे समस्त थाना/ चौकी/ कैंप में लगाया गया है।