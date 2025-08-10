हरित प्रदेश अभियान: एक पेड़ शहीदों के नाम… पुलिस लाइन व सभी थाना में किया गया वृक्षारोपण

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: स्थानीय पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के द्वारा वृक्षारोपण कर ’’पोदला उरस्कना ’’की शुरुवात की। इस दौरान अति पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल, पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं जिले के अन्य अधिकारी कर्मचारीयो मौजूद रहे।
जिनके द्वारा ’’एक पेड़ शहीदों के नाम’’ पर लगाकर वृक्षारोपण किया गया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं अति पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्वेक्षण में पोदला उरस्कना के तहत जिले के सभी कार्यालयों, थाना/ चौकी एवं पुलिस कैंपों में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान लगभग 1000 पौधे समस्त थाना/ चौकी/ कैंप में लगाया गया है।