5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कोंडागांव

CG Scholarship 2025-26: छात्रों को मिला एक और मौका! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी, देखें Details

Post Matric Scholarship 2025-26: छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.00 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Khyati Parihar

Jan 05, 2026

CG Scholarship 2025-26: छात्रों को मिला एक और मौका! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी, देखें Details

छात्रों के लिए खुशखबरी (फोटो: पत्रिका)

CG Scholarship 2025-26: छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है।

राज्य के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सहित अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र छात्र अब 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन कर सकते हैं।

जानें पूरी डिटेल्स

छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार संस्था द्वारा प्रस्ताव लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजने की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2026, शासकीय संस्था/जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश लॉक करने की अंतिम तिथि 08 फरवरी 2026, जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषण की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तथा छात्रवृत्ति राशि जारी करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा।

बैंक खाते में अंतरित की जाएगी छात्रवृत्ति की राशि

छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.00 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति की राशि PFMS के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के आधार से जुड़े सक्रिय बैंक खाते में अंतरित की जाएगी, इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाता विवरण एवं आधार सीडिंग सही होना आवश्यक है।

शिक्षा सत्र 2025–26 से सभी संस्थाओं का Geo-Tagging अनिवार्य किया गया है, Geo-Tagging नहीं होने पर संबंधित संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए NSP Portal पर OTR (One Time Registration) कराना भी अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा वर्ष 2025–26 से नवीन संस्थाओं के संस्था प्रमुख (HOI) एवं छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य रहेगा। शासन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय-सीमा का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि छात्रवृत्ति का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 07:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG Scholarship 2025-26: छात्रों को मिला एक और मौका! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी, देखें Details

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident: कोंडागांव में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप में जा टकराई बाइक, 2 भाईयों की मौत

कोंडागांव

Yogita Mandavi National Award: नक्सल प्रभावित बस्तर की बेटी योगिता बनी राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

बस्तर का मान बनीं योगिता (photo source- Patrika)
कोंडागांव

धान बेचकर खुश किसान, अब तक 8.79 लाख क्विंटल की खरीदी

हजारों किसानों को मिला फायदा (photo source- Patrika)
कोंडागांव

स्कूल में लाल कपड़ा में नीबू काटकर फेंका, कटा पुतला और… दहशत में शिक्षक, प्राचार्य बोली- तंत्र-मंत्र किया

CG News, Black Magic in school
कोंडागांव

कटे सिर को थैली में भरकर गड्ढे में दफनाया… थप्पड़ का ऐसे लिया बदला, वारदात से दहल गए लोग

कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.