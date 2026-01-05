CG Scholarship 2025-26: छात्रों को मिला एक और मौका! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी, देखें Details

छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार संस्था द्वारा प्रस्ताव लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजने की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2026, शासकीय संस्था/जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश लॉक करने की अंतिम तिथि 08 फरवरी 2026, जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषण की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तथा छात्रवृत्ति राशि जारी करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा।