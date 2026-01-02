CG Road Accident: कोंडागांव में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप में जा टकराई बाइक, 2 भाईयों की मौत

टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, हादसे में मृतक दोनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो ग्राम बेड़ा के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही कोंडागांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शवों को एंबुलेंस की सहायता से कोंडागांव शासकीय अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।