CG Road Accident: कोंडागांव में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप में जा टकराई बाइक, 2 भाईयों की मौत

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव-उमरकोट मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां भगदेवा चढ़ाव के पास गुरुवार रात करीब 7:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार दोनों युवक कोंडागांव से काम कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर खड़ी एक पीकअप वाहन से उनकी टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीकअप वाहन (क्रमांक CG 06 GD 1942) का डीजल खत्म हो गया था। जिस कारण ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क पर ही खड़ा कर दिया गया था। अंधेरा होने के कारण युवकों को दिखा नहीं। बाइक से आ रहे युवक खड़ी पीकअप के पीछे जा टकराए।
टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, हादसे में मृतक दोनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं, जो ग्राम बेड़ा के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही कोंडागांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शवों को एंबुलेंस की सहायता से कोंडागांव शासकीय अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
कोंडागांव
छत्तीसगढ़
