CG News: जशपुर के होम-स्टे की दुनिया मुरीद, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने चखा देसी स्वाद

CG News: प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले जशपुर जिले में ग्रामीण पर्यटन की बयार बहने लगी है। जिला प्रशासन की होम-स्टे पहल अब न केवल रंग ला रही है, बल्कि बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गई है। केरे, किनकेल, देवबोरा और मयाली जैसे गांवों में संचालित इन होम-स्टे ने जशपुर की हरियाली, जलप्रपातों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की शुरुआत कर दी है।