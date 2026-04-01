Crime News: सरकारी स्कूल में मिली महिला की खून से सनी लाश, इधर भाजपा नेत्री के भाई से लूट

वारदात के बाद भाजपा नेत्री अपने भाई के साथ डीडी नगर थाने पहुंचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें पूरे इलाके में छानबीन कर रही हैं। फिलहाल सभी लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने स्थानीय CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस वारदात में निखिल शर्मा को कोई गंभीर चोट नहीं आई है