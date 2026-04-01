CG Crime: फिल्मी स्टाइल में सूखे नशे का धंधा, दो मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

कुणाल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी, जहां इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड दिल्ली निवासी महेश खड़का और कुसुम हिन्दुजा को पकड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी पहले भी ड्रग्स के मामले में जेल जा चुके हैं और रिहा होने के बाद फिर से इस अवैध कारोबार में सक्रिय हो गए थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे नाइजीरियन नागरिकों से ड्रग्स खरीदते थे और कुरियर के माध्यम से रायपुर मंगवाते थे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर युवाओं को जोड़कर डिलीवरी करवाई जाती थी। पैसों के लेन-देन के लिए विभिन्न बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था।