CG New Rules: छत्तीसगढ़ में आज से बड़े बदलाव! रजिस्ट्री सस्ती, पेट्रोल-गैस-शराब महंगी, जेब पर बढ़ेगा बोझ

ट्रेन यात्रियों के लिए भी नए नियम लागू हुए हैं। अब टिकट कैंसिल कराने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। यानी ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। हालांकि, यात्रियों को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी गई है। इससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।