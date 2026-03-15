Road Accident: टोल प्लाजा के पास बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 7 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बस और लकड़ी से लदी ट्रक आमने-सामने आ गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। हादसे में बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।