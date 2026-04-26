CG Road Accident: ट्रक की रफ्तार बनी काल! 7 साल के बच्चे सहित 3 की दर्दनाक मौत

CG Road Accident: ग्रामीणों की मांग भी यही है कि हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। महज कुछ घंटों के भीतर तीन जिंदगियों का यूं खत्म हो जाना न सिर्फ परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है। सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही किसी का पूरा जीवन छीन सकती है। अब जरूरत है कि प्रशासन, पुलिस और आम जनता—सभी मिलकर सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लें, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके और किसी और घर का चिराग यूं न बुझे।