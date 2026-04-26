एक ही पेड़ पर लटके मिले 40 वर्षीय महिला और 25 वर्षीय युवक के शव, दृश्य देख उड़े लोगों के होश, इलाके में सनसनी

एक ही पेड़ पर युवक-महिला के शव फंदे से लटके मिले (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रविवार सुबह एक खेत में युवक और महिला के शव एक ही पेड़ पर फंदे से लटके मिले। घटना सामने आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना बालोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक खेत की है, जहां सुबह के समय खेत से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर पेड़ पर लटके दोनों शवों पर पड़ी। दृश्य देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया।
पुलिस ने दोनों शवों को सावधानीपूर्वक फंदे से नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की और आगे की जांच शुरू की। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान 40 वर्षीय संतोषी यादव और 25 वर्षीय थलेश खरांशु के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि दोनों मृतक अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के गबदी गांव के निवासी थे और एक ही गांव में रहते थे। महिला शादीशुदा थी और उसका 19 वर्षीय बेटा है। ऐसे में इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पुलिस फिलहाल हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।
आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।
इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और जिज्ञासा का माहौल बना दिया है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे इस घटना की सच्चाई सामने आ सके।
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