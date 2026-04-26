एक ही पेड़ पर लटके मिले 40 वर्षीय महिला और 25 वर्षीय युवक के शव, दृश्य देख उड़े लोगों के होश, इलाके में सनसनी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रविवार सुबह एक खेत में युवक और महिला के शव एक ही पेड़ पर फंदे से लटके मिले। घटना सामने आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।