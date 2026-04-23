23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

CG NH Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा! ट्रक की टक्कर से दो युवकों की मौत, सड़क पर उतरे ग्रामीण

National Highway Accident: छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-30 पर भीषण सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 23, 2026

नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)

नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)

CG NH Accident: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार और बदहाल सड़क ने दो जिंदगियां छीन लीं। बुधवार को नेशनल हाईवे-30 पर दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के जमहिटोला प्लाजा और गुजरा गांव के बीच हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गांव में मातम पसरा हुआ है।

CG NH Accident: हादसे का पूरा घटनाक्रम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार युवक अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक युवक का चेहरा पूरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। मृतकों में एक की पहचान डोमेन्द्र यादव, निवासी ग्राम गुजरा के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मृतक की पहचान पुलिस द्वारा की जा रही है।

मौके पर मचा कोहराम

घटना की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। जैसे ही लोगों को हादसे की जानकारी मिली, गुस्सा और दुख दोनों फूट पड़े। ग्रामीणों ने मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। देखते ही देखते लंबा जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।

खराब सड़क पर उठे सवाल

आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह नेशनल हाईवे-930 की जर्जर हालत है। लोगों का आरोप है कि सड़क पर गड्ढे, उखड़ी सतह और रखरखाव की कमी के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क की मरम्मत और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

सूचना मिलते ही दल्लीराजहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता नजर आया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया भी की जा रही है, हालांकि चक्काजाम के कारण इसमें देरी हो रही है।

CG NH Accident: मुआवजे की मांग और बढ़ता जनआक्रोश

ग्रामीणों और परिजनों की मुख्य मांग है कि मृतकों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाए। लोगों का कहना है कि प्रशासन हर बार हादसे के बाद आश्वासन देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 09:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG NH Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा! ट्रक की टक्कर से दो युवकों की मौत, सड़क पर उतरे ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

इस जिले में भू-जल स्तर में आया सुधार, आप जानकर हो जाएंगें हैरान

बालोद जिले में जल संचय अभियान के बाद भू-जल स्तर में सुधार हुआ है। अप्रैल में पीएचई के सर्वे के मुताबिक दो साल पहले 2024 में भू-जल स्तर 27 मीटर नीचे था, वह अब औसत 20 से 22 मीटर पर आ गया है। इस तरह लगभग 5 मीटर का सुधार हुआ है।
बालोद

मालवाहक बने काल, एक माह में तीन की मौत

जिम्मेदारों की उदासीनता से मालवाहकों व मिनी ट्रकों में लोगों को बैठाकर ले जाने पर प्रतिबंध हवा-हवाई साबित हो रहा है। यही वजह है कि जिले की सड़कों पर आए दिन मालवाहकों से लोगों को बैठाकर ले जाने से हादसे हो रहे हैं।
बालोद

इंस्टाग्राम दोस्ती का खतरनाक अंजाम, नाबालिग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

इंस्टाग्राम दोस्ती का खतरनाक अंजाम, नाबालिग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज(Photo-patrika)
बालोद

बालोद में फिर मिली जंगल में मिली सड़ी-गली लाश, इलाके में हड़कंप

CG Crime News: बालोद में फिर मिली जंगल में मिली सड़ी-गली लाश, इलाके में हड़कंप(photo-patrika)
बालोद

फर्जी दस्तावेज से नियमों की खुली धज्जियां! बोर खनन के लिए SDM के नाम से बनाया Fake Letter

फर्जी दस्तावेज से नियमों की खुली धज्जियां!(photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.