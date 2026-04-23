CG NH Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा! ट्रक की टक्कर से दो युवकों की मौत, सड़क पर उतरे ग्रामीण

नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा (photo source- Patrika)
CG NH Accident: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार और बदहाल सड़क ने दो जिंदगियां छीन लीं। बुधवार को नेशनल हाईवे-30 पर दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के जमहिटोला प्लाजा और गुजरा गांव के बीच हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गांव में मातम पसरा हुआ है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार युवक अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक युवक का चेहरा पूरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। मृतकों में एक की पहचान डोमेन्द्र यादव, निवासी ग्राम गुजरा के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मृतक की पहचान पुलिस द्वारा की जा रही है।
घटना की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। जैसे ही लोगों को हादसे की जानकारी मिली, गुस्सा और दुख दोनों फूट पड़े। ग्रामीणों ने मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। देखते ही देखते लंबा जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।
आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह नेशनल हाईवे-930 की जर्जर हालत है। लोगों का आरोप है कि सड़क पर गड्ढे, उखड़ी सतह और रखरखाव की कमी के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क की मरम्मत और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
सूचना मिलते ही दल्लीराजहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता नजर आया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया भी की जा रही है, हालांकि चक्काजाम के कारण इसमें देरी हो रही है।
ग्रामीणों और परिजनों की मुख्य मांग है कि मृतकों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाए। लोगों का कहना है कि प्रशासन हर बार हादसे के बाद आश्वासन देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।
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