CG NH Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा! ट्रक की टक्कर से दो युवकों की मौत, सड़क पर उतरे ग्रामीण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार युवक अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक युवक का चेहरा पूरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। मृतकों में एक की पहचान डोमेन्द्र यादव, निवासी ग्राम गुजरा के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मृतक की पहचान पुलिस द्वारा की जा रही है।