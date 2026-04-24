Truck Accident: नेशनल हाइवे में गड्ढे ने ले ली जान, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो की मौत

Truck Accident: बालोद जिले के ग्राम गुजरा के पास नेशनल हाइवे में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ट्रक चालक ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्घटना बुधवार रात 9.30 बजे की है। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों शवों को सडक़ पर रखकर चक्काजाम कर दिया।