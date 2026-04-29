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Balod Accident: दो बेटियों को डूबता देख पिता ने लगाई छलांग, दो की मौत, शव की तलाश जारी

Balod Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद में नहर में डूबने से पिता और बेटी की मौत हो गई। बड़ी बेटी को पिता ने बचा लिया, वहीं छोटी को बचाने के चक्कर में दोनों की जान चली गई..

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बालोद

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Chandu Nirmalkar

Apr 29, 2026

Balod Accident

दो बेटियों को डूबता देख पिता ने लगाई छलांग, दो की मौत ( Photo - Patrika )

Balod Accident: बालोद जिले के पिपरछेड़ी स्थित तांदुला नहर में मंगलवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा हो गया। अपनी दो बेटियों को डूबते देख उन्हें बचाने के लिए नहर में कूदे पिता की मौत हो गई, जबकि एक बेटी अब भी लापता है। ( Balod News ) एक अन्य बेटी को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।

Balod Accident: दोनों बेटियां तेज पानी की चपेट में आ गए

जानकारी के अनुसार, धोबनपुरी निवासी टाइमन लाल साहू (37) अपनी दो बेटियों दामिनी और पालकी (12) के साथ नहर में नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चियां गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगीं। बेटियों को संकट में देख पिता ने तुरंत नहर में छलांग लगा दी, लेकिन पानी के तेज प्रवाह के कारण वह खुद को और बेटियों को संभाल नहीं पाए।

बेटी और पिता की मौत

मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी बेटी दामिनी को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन पालकी और पिता टाइमन लाल पानी में समा गए। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर सेना की गोताखोर टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद पिता टाइमन लाल का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि लापता बच्ची पालकी की तलाश पिछले 6 घंटे से जारी है।

नहर का जलस्तर किया कम

सर्च ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सिंचाई विभाग ने नहर का जलस्तर कम कर दिया है। सुरक्षित बची दामिनी ने बताया कि पिता ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इस घटना के बाद से पूरे गांव और परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

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Updated on:

29 Apr 2026 01:03 pm

Published on:

29 Apr 2026 01:00 pm

Hindi News / News Bulletin / Balod Accident: दो बेटियों को डूबता देख पिता ने लगाई छलांग, दो की मौत, शव की तलाश जारी

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