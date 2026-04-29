Balod Accident: दो बेटियों को डूबता देख पिता ने लगाई छलांग, दो की मौत, शव की तलाश जारी

जानकारी के अनुसार, धोबनपुरी निवासी टाइमन लाल साहू (37) अपनी दो बेटियों दामिनी और पालकी (12) के साथ नहर में नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चियां गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगीं। बेटियों को संकट में देख पिता ने तुरंत नहर में छलांग लगा दी, लेकिन पानी के तेज प्रवाह के कारण वह खुद को और बेटियों को संभाल नहीं पाए।