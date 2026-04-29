हजयात्रा 2026: मुकद्दस सफर पर रवाना हुए प्रदेश के सात हजार लोग, 80 प्रतिशत कोटा पूरा

भोपाल। हज के मुकद्दस सफर के लिए प्रदेश से 80 फीसदी हजयात्रियों की रवानगी हो चुकी है। बीते 15 दिनों में सात हजार जायरीन मक्का और मदीना के लिए उड़ान भर चुके हैं, हालांकि इनमें से एक भी सीधी उड़ान प्रदेश से शुरू नहीं हो पाई। वर्तमान में देश के पांच अलग-अलग एयरपोर्ट्स से यात्रियों ने अपने सफर की शुरुआत की है, जबकि अब भी डेढ़ हजार यात्रियों की रवानगी बाकी है। रविवार को एक ही दिन में सबसे अधिक 600 जायरीन रवाना हुए, जिनमें 314 महिला हजयात्री भी शामिल थीं।