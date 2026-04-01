Toll Tax New Rate: टोल टैक्स के नए नियम से स्थानीय लोगों को 350 रुपए का झटका! नई दरें जारी

CG Toll Tax New Rate: अजय रघुवंशी. प्रदेश में हाईवे पर सफर बुधवार से ज्यादा महंगा होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई दरों के साथ प्रदेश में टोल प्लाजा की संख्या 24 से बढकऱ 25 हो गई है। कवर्धा-सिमगा मार्ग पर बैजी में नया टोल प्लाजा शुरू होने से रोजाना आने-जाने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय रहवासियों को हर महीने 350 रुपए का पास लेना अनिवार्य होगा, यानी अब नजदीकी सफर भी मुफ्त नहीं रहेगा।