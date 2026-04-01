Train Tickets: आज से रेलवे टिकट में अहम बदलाब, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक यात्री बदल पाएंगे बोर्डिंग स्टेशन

नए प्रावधान के तहत, यदि कोई यात्री शुरुआती स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं हो पाता है, तो वह अगला सुविधाजनक स्टेशन चुन सकता है और अपनी कन्फर्म सीट खोए बिना ट्रेन में सवार हो सकता है। इसके साथ ही सामान्य और अनारक्षित डिब्बों के लिए ऑन-बोर्ड सफाई सेवाओं को मिशन के रूप में शुरू किया गया है। सभी ज़ोनल रेलवे में कुल 86 रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। पैनल में शामिल करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति 5 ज़ोनल रेलवे की ओर से पहले ही जारी की जा चुकी है।