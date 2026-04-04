युवक ने बहला-फुसलाकर किया अपहरण फिर रेप! परीक्षा के लिए घर से निकली थी छात्रा… आरोपी गिरफ्तार

सुबह करीब 9 बजे स्कूल के शिक्षक का फोन परिजनों को आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी परीक्षा में शामिल नहीं हुई है। यह जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत छात्रा की तलाश शुरू की और उसकी सहेलियों से पूछताछ की। सहेलियों ने बताया कि रास्ते में छात्रा ने कहा था कि वे लोग स्कूल पहुंचें, वह थोड़ी देर में आती है, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची।