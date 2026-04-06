जग्गी केस में फैसले के बाद बढ़ी मांग, बेटे सतीश बोले- अमित जोगी को मिले फांसी, पासपोर्ट भी हो जब्त

इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया है। सतीश जग्गी ने कहा कि करीब 23 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उनके परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि इस लड़ाई के दौरान उन्हें न केवल राजनीतिक प्रभाव बल्कि आर्थिक ताकत से भी जूझना पड़ा। सतीश जग्गी ने आगे मांग करते हुए कहा कि दोषी को और कठोर सजा—फांसी—दी जानी चाहिए तथा उसका पासपोर्ट भी जब्त किया जाना चाहिए।