पूर्व CM के बेटे अमित जोगी को सजा या फिर राहत, सुप्रीम कोर्ट में 20 अप्रैल को होगी अंतिम सुनवाई

Jaggi Murder Case: 23 वर्ष पुराने चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जोगी को सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। दो अप्रैल को फैसला आने के बाद ​अमित जोगी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है। आज याचिका स्वीकार करने के बाद अमित जोगी ने सोशल मीडिया के ​जरिए इसकी जानकारी दी। कहा कि मेरे से गंभीर अन्याय हुआ है। फिलहाल ने सुप्रीम कोर्ट ने मेरी दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई करने का फैसला लिया है। कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ हुआ गंभीर अन्याय अब सुधारा जाएगा। सत्य और न्याय की जीत अवश्य होगी।