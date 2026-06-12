छत्तीसगढ़ के नगर निकायों में विकास की बयार! प्रतापपुर को मिली 34 लाख की सौगात

नगर पंचायत को 34 लाख की स्वीकृति (photo source- Patrika)
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर नगर पंचायत के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मंजूरी दी है। विभाग ने प्रतापपुर में सामुदायिक भवन तथा भगत सिंह चौक के निर्माण के लिए कुल 34 लाख 10 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभागीय संचालनालय द्वारा इन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इससे नगर पंचायत क्षेत्र में सामाजिक और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रतापपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-6 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 23 लाख 77 हजार रुपए मंजूर किए हैं। सामुदायिक भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा।
स्थानीय नागरिकों को अब विवाह, बैठक, सामाजिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे न केवल लोगों की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक एकता को भी बढ़ावा मिलेगा।
विभाग ने नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-9 में भगत सिंह चौक के निर्माण के लिए 10 लाख 33 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। चौक के निर्माण से क्षेत्र की सौंदर्यता बढ़ेगी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की स्मृति को सम्मान देने का अवसर मिलेगा। स्थानीय स्तर पर यह चौक एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में विकसित होगा। साथ ही यातायात व्यवस्था और शहरी स्वरूप को भी बेहतर बनाने में इसकी भूमिका रहेगी।
राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायतों और छोटे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत सामुदायिक भवन, सड़क, चौक, पार्क, जल निकासी और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रतापपुर के लिए स्वीकृत ये दोनों परियोजनाएं भी इसी विकास नीति का हिस्सा हैं। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे नगरों में रहने वाले लोगों को भी बड़े शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
इन निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद प्रतापपुर नगर पंचायत के नागरिकों को कई प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक सामुदायिक भवन उपलब्ध होगा। सार्वजनिक बैठकों और आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान मिलेगा। भगत सिंह चौक के निर्माण से शहर की सुंदरता और पहचान में वृद्धि होगी।स्थानीय नागरिकों में राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ेगी। नगर पंचायत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार से लाभ मिलेगा।
विभागीय मंजूरी जारी होने के बाद अब संबंधित निर्माण कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत द्वारा जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूरा कर नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।
प्रतापपुर में स्वीकृत ये विकास कार्य राज्य सरकार की उस सोच को दर्शाते हैं, जिसमें प्रदेश के छोटे और मध्यम शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सामुदायिक भवन और भगत सिंह चौक जैसे निर्माण कार्य न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रतापपुर नगर पंचायत के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।
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