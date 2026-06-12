छत्तीसगढ़ के नगर निकायों में विकास की बयार! प्रतापपुर को मिली 34 लाख की सौगात

प्रतापपुर में स्वीकृत ये विकास कार्य राज्य सरकार की उस सोच को दर्शाते हैं, जिसमें प्रदेश के छोटे और मध्यम शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सामुदायिक भवन और भगत सिंह चौक जैसे निर्माण कार्य न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रतापपुर नगर पंचायत के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।