Guest Editor: 10 गांवों की महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, बेटियों की पढ़ाई भी संवारी

हुनर से रोजगार तक पहुंच रहीं महिलाएं: साधना का काम केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है, उनका प्रयास है कि महिलाएं हुनर सीखने के बाद कमाई भी कर सकें। हाल ही में रायपुर के आसपास के गांवों की 10 महिलाओं को एक महीने तक क्रोशिया का प्रशिक्षण दिया गया। अब ये महिलाएं इससे सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार कर रही हैं, जिन्हें दीपावली पर प्रदर्शनी के माध्यम से बेचने की तैयारी है। खास बात यह है कि प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं अब अपने गांव में दूसरी महिलाओं को भी यह हुनर सिखा रही हैं। इसी तरह अभनपुर के आसपास के सातपारा, बेलभाटा, नायक, बांधा, झांकी और केंद्री गांव की महिलाओं और लड़कियों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया।