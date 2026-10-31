CG Police News: केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की सूची में छत्तीसगढ़ के 15 पुलिसकर्मी, जानिए कौन-कौन शामिल

CG Police News: छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गौरव की खबर है। राज्य के 15 पुलिस अधिकारियों और जवानों का चयन केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के लिए किया गया है। यह सम्मान स्पेशल ऑपरेशन, अपराधों की जांच और फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। चयनित पुलिसकर्मियों में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से लेकर उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर तक के कर्मचारी शामिल हैं। इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ पुलिस का मान बढ़ा है।