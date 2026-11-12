दूध खरीदने वालों को झटका! छत्तीसगढ़ में आज से अमूल के नए रेट लागू, जानें किस दूध पर कितनी बढ़ोतरी?

छत्तीसगढ़ में अमूल गोल्ड से ताजा तक महंगा हुआ दूध (Photo Source- Patrika File Photo)
Amul Milk Price Hike: त्योहारी सीजन की रौनक खत्म होते ही आम लोगों की रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने वाला है। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब सुबह की चाय से लेकर बच्चों के नाश्ते और घर की रोजमर्रा की जरूरतों तक दिखाई दे सकता है। देश की प्रमुख डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। नई कीमतें गुरुवार, 12 नवंबर से लागू हो गई हैं।
इस फैसले से छत्तीसगढ़ के उन उपभोक्ताओं की चिंता भी बढ़ सकती है, जो रोजाना पैकेट वाला दूध खरीदते हैं। खासकर अमूल के गोल्ड, ताजा और भैंस के दूध का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों और बाजारों में वास्तविक खुदरा कीमतों की पुष्टि स्थानीय विक्रेताओं से करना जरूरी है।
दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे डेयरी कंपनियों ने उत्पादन और सप्लाई से जुड़ी लागत बढ़ने को प्रमुख वजह बताया है। पिछले एक साल में पशुओं के चारे, खली, मक्का, सूखे और हरे चारे जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा दूध की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पॉलीथिन, परिवहन और ईंधन का खर्च भी बढ़ा है। दूध को डेयरी प्लांट से बाजार तक पहुंचाने में होने वाला खर्च बढ़ने से कंपनियों पर आर्थिक दबाव आया है। कंपनियों का कहना है कि पशुपालन की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दूध उत्पादकों को उचित कीमत देने और सप्लाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है।
अमूल ने अपने अलग-अलग मिल्क वेरिएंट की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी फुल क्रीम भैंस के दूध में की गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, भैंस के दूध की कीमत 80 रुपये से बढ़कर 86 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं अमूल गोल्ड के दाम में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले अमूल ताजा दूध की कीमत भी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी का असर उन परिवारों पर ज्यादा महसूस हो सकता है, जहां रोजाना कई लीटर दूध की खपत होती है।
छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और दूसरे शहरों में बड़ी संख्या में परिवार रोजाना पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का असर घरेलू खर्च पर पड़ सकता है। दूध केवल चाय या कॉफी तक सीमित नहीं है। बच्चों के लिए दूध, बुजुर्गों की डाइट, दही, पनीर और दूसरी घरेलू जरूरतों में भी इसका इस्तेमाल होता है।
अगर किसी परिवार में रोजाना 2 लीटर दूध की खपत होती है और कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू होती है, तो महीने में करीब 240 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। वहीं रोजाना 3 लीटर दूध खरीदने वाले परिवारों को इसी दर से महीने में करीब 360 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि, यह गणना 4 रुपये प्रति लीटर की काल्पनिक बढ़ोतरी पर आधारित है। वास्तविक अतिरिक्त खर्च खरीदे जाने वाले दूध के वेरिएंट और स्थानीय बिक्री दर पर निर्भर करेगा।
अमूल के साथ मदर डेयरी ने भी अपने अलग-अलग दूध वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने दूध के प्रकार के अनुसार 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ाए हैं। इससे बाजार में पैकेट वाले दूध की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। उपभोक्ताओं को अब अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से दूध का विकल्प चुनना पड़ सकता है।
दूध की कीमतें बढ़ने से जहां आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा, वहीं अमूल का दावा है कि इस फैसले से दूध उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा। अमूल का संचालन करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) के मुताबिक, सहकारी मॉडल के तहत ग्राहकों से मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में से करीब 80 पैसे दूध उत्पादक किसानों तक पहुंचाए जाते हैं।
कंपनी के इस मॉडल से 36 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं। GCMMF का कहना है कि पिछले एक साल में किसानों से दूध खरीदने की दरों में भी 4 से 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। कंपनी का तर्क है कि खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को बेहतर भुगतान करने में मदद मिलेगी। इससे वे पशुओं के चारे, देखभाल और दूध उत्पादन से जुड़ी दूसरी जरूरतों पर ज्यादा खर्च कर सकेंगे।
दूध की नई कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी डेयरी स्टोर और अधिकृत विक्रेताओं से नए रेट की जानकारी लेनी चाहिए। अलग-अलग ब्रांड और दूध के वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में अंतर हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूध की बढ़ती कीमतों का असर आम परिवारों के मासिक बजट पर कितना पड़ेगा। पहले से ही खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च कर रहे परिवारों के लिए दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकती है।
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