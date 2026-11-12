दूध खरीदने वालों को झटका! छत्तीसगढ़ में आज से अमूल के नए रेट लागू, जानें किस दूध पर कितनी बढ़ोतरी?

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे डेयरी कंपनियों ने उत्पादन और सप्लाई से जुड़ी लागत बढ़ने को प्रमुख वजह बताया है। पिछले एक साल में पशुओं के चारे, खली, मक्का, सूखे और हरे चारे जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा दूध की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पॉलीथिन, परिवहन और ईंधन का खर्च भी बढ़ा है। दूध को डेयरी प्लांट से बाजार तक पहुंचाने में होने वाला खर्च बढ़ने से कंपनियों पर आर्थिक दबाव आया है। कंपनियों का कहना है कि पशुपालन की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दूध उत्पादकों को उचित कीमत देने और सप्लाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है।