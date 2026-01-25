मिलावटी दुग्ध का पर्दाफाश! किरकिरी के बाद हरकत में विभाग, दो लाख से ज्यादा का दुग्ध सामग्री जब्त…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलावटी दुग्ध उत्पादों की जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन को कलेक्टर की फटकार झेलनी पड़ी। किरकिरी बढ़ने पर विभाग हरकत में आया और अगले ही दिन करीब दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की मिलावटी दुग्ध व अन्य सामग्री जब्त की गई। पहले दिन जांच में मिलावट की पुष्टि होने के बावजूद सामग्री दुकानदार के ही सुपुर्द कर दी गई थी।