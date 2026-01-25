मिलावटी दुग्ध का पर्दाफाश! किरकिरी के बाद हरकत में विभाग, दो लाख से ज्यादा का दुग्ध सामग्री जब्त…

किरकिरी के बाद हरकत में विभाग(photo-AI)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलावटी दुग्ध उत्पादों की जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन को कलेक्टर की फटकार झेलनी पड़ी। किरकिरी बढ़ने पर विभाग हरकत में आया और अगले ही दिन करीब दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की मिलावटी दुग्ध व अन्य सामग्री जब्त की गई। पहले दिन जांच में मिलावट की पुष्टि होने के बावजूद सामग्री दुकानदार के ही सुपुर्द कर दी गई थी।
मामला कलेक्टर के संज्ञान में आते ही खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। इसके बाद शुक्रवार को अधिकारी आनन-फानन में दुकान पहुंचे और पहले सुपुर्द की गई मिलावटी सामग्री को विधिवत जब्त किया।
जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन क्रमांक CG 04-QC-8689 में दही और कॉटेज एनालॉग जैसे दुग्ध उत्पाद 5 और 15 किलोग्राम के बंद प्लास्टिक जारों व पैकेटों में लाए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वाहन चालक और अन्य लोग मूल खाद्य लेबल हटाकर दूसरे ब्रांड के रैपर चिपका रहे थे।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए वाहन को थाना चक्रधरनगर परिसर लाया गया और खाद्य सुरक्षा प्रशासन को तत्काल सूचित किया गया। मौके पर पहुंची टीम ने वाहन में रखे दुग्ध उत्पादों की जांच की।
जांच में सामने आया कि नंदनम क्लासिक दही, जिसे कृष्णा नंदन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जिला बिलासपुर) द्वारा प्रोसेस और मार्केट किया जाता है, उसके 5 और 15 किलोग्राम के जारों से मूल लेबल हटाकर उन पर वैद्य फूड्स का रैपर चिपकाया जा रहा था। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और लेबलिंग विनियम, 2020 का स्पष्ट उल्लंघन है।
जांच में यह भी सामने आया कि ये दुग्ध उत्पाद सोनिया जायसवाल, प्रोपराइटर, मेसर्स कस्तूरी डेयरी, छोटे अतरमुड़ा, गांधी नगर, केलोविहार रायगढ़ द्वारा जिले और आसपास के क्षेत्रों में विक्रय के लिए वैद्य फूड्स प्रोडक्ट्स, शंकर नगर, भिलाई-3, कुम्हारी (जिला दुर्ग) से मंगाए गए थे।
मौके पर रखे गए दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर संदेह और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन के आधार पर भारी मात्रा में दही और कॉटेज एनालॉग को विधिवत जब्त कर खाद्य कारोबारकर्ता की अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 2 लाख 3 हजार 750 रुपये आंका गया है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित विनियमों के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
