BREAKING: देशभर में छत्तीसगढ़ का दबदबा, बिल्हा-बिलासपुर-रायपुर को मिले स्वच्छता के 3 बड़े पुरस्कार

BREAKING: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्रदेश के तीन नगरीय निकायों को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। नगर पंचायत बिल्हा ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, बिलासपुर को देश का दूसरा सबसे स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन और रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है।