स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025! पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सफाई कर ली शपथ…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान बुधवार को शुरू किया। रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की और खिलाडिय़ों, खेल संघ के पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्टेडियम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाडिय़ों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। उप मुख्यमंत्री समेत खिलाडिय़ों व अधिकारियों ने कोटा स्टेडियम प्रांगण में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। खिलाडिय़ों को हैंडवाश का वितरण किया गया।
खेल संचालक तनुजा सलाम ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा का मुख्य उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें स्वच्छ परिसर, स्वस्थ समाज का संदेश देना है। इस अभियान में खेल संघों के पदाधिकारी, भारी संख्या में खिलाड़ी, आम नागरिक और खेल विभाग के अधिकारी शामिल रहे।