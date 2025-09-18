स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025! पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सफाई कर ली शपथ…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान बुधवार को शुरू किया। रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की और खिलाडिय़ों, खेल संघ के पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई।