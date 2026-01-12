डेयरी संचालक पर 10,000 का जुर्माना! स्वास्थ्य विभाग बोला- दोबारा लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई…

निरीक्षण के दौरान यह शिकायत सही पाई गई कि डेयरी में भारी गंदगी फैली हुई है और भैंसों को खुले में सड़क पर छोड़ा जा रहा है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यह डेयरी भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 के आवासीय क्षेत्र में संचालित पाई गई। जोन स्वास्थ्य अधिकारी संदीप वर्मा के नेतृत्व में काऊकैचर वाहन और विशेष टीम की मदद से सड़क पर घूम रही नीलकंठ डेयरी की 10 भैंसों को पकड़कर लाखेनगर कांजी हाउस भेजा गया।