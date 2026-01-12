Coal Levy Scam: ED की बड़ी कार्रवाई! सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की संपत्तियां अटैच

सौम्या चौरसिया की जमीन और रिहायशी फ्लैट अटैच (photo source- Patrika)
Coal Levy Scam: छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की अचल संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, इस कार्रवाई में कुल आठ अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं, जिनमें ज़मीन के टुकड़े और रिहायशी फ्लैट शामिल हैं।
अटैच की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 2.66 करोड़ रुपये बताई गई है। ईडी ने बताया कि कोल लेवी मामले की जांच के दौरान अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, इस मामले में कुल 35 आरोपियों के खिलाफ पांच अभियोजन शिकायतें (चालान) विशेष अदालत में पेश की गई हैं।
Coal Levy Scam: प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, कोल लेवी घोटाले में अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे व कार्रवाई संभव है। ईडी द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।
