Holiday 2026: मकर संक्रांति पर छुट्टी… स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, साल में मिलेंगी 107 छुट्टियां

वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन कई प्राइवेट स्कूल भी बंद रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। इसी दिन से खरमास की समाप्ति होती है और शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है।पंचांग के मुताबिक, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है।