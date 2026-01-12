IND vs NZ Raipur: रायपुर में 23 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 350 बाउंसर होंगे तैनात

IND vs NZ Raipur: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच की तैयारियां आखिरी स्टेज में हैं। इस बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन किसी भी सिक्योरिटी में चूक से बचने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। एसोसिएशन ने साफ किया है कि पहली इनिंग के बाद किसी भी दर्शक को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा, सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए 350 से ज़्यादा प्राइवेट बाउंसर तैनात किए जाएंगे।