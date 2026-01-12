IND vs NZ Raipur: रायपुर में 23 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 350 बाउंसर होंगे तैनात

इंडिया vs न्यूजीलैंड मैच (photo source- Patrika)
IND vs NZ Raipur: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच की तैयारियां आखिरी स्टेज में हैं। इस बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन किसी भी सिक्योरिटी में चूक से बचने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। एसोसिएशन ने साफ किया है कि पहली इनिंग के बाद किसी भी दर्शक को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा, सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए 350 से ज़्यादा प्राइवेट बाउंसर तैनात किए जाएंगे।
इस बार खाने-पीने की चीज़ों को लेकर भी कड़े नियम लागू किए जाएंगे। पिछली बार इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान स्टेडियम में महंगे खाने-पीने की चीज़ें बेचे जाने की शिकायतें सामने आई थीं, जिसमें चिप्स का एक पैकेट 100 रुपये तक में बेचा जा रहा था।
किसी भी झगड़े या अफ़रा-तफ़री को रोकने के लिए स्टेडियम के सभी एंट्री गेट पर पुलिस, प्राइवेट गार्ड और क्रिकेट एसोसिएशन के कर्मचारियों की जॉइंट ड्यूटी तैनात की जाएगी। इसके अलावा, पिछले ODI में, दो दर्शक रेलिंग फांदकर मैदान के बीच में खिलाड़ियों तक पहुँच गए थे। इस बार, कोई भी गैलरी से कूदकर खिलाड़ियों तक न पहुँचे, इसके लिए बाउंड्री पर बाउंसर तैनात किए जाएँगे।
IND vs NZ Raipur: पिछले मैच के दौरान, बिना टिकट वाले दर्शकों की भीड़ स्टेडियम में घुस गई, जिससे कई स्टैंड भर गए। इस घटना से सीखते हुए, इस बार 13 गेट पर लोहे की रेलिंग लगाई जा रही है। सीढ़ियों और एंट्री पॉइंट पर रेलिंग लगाई जा रही है, दर्शकों की लाइन को ठीक से रखने का इंतज़ाम किया जा रहा है, और बिना टिकट के स्टेडियम में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।
भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच T20 सीरीज़ का पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 22 जनवरी को रायपुर पहुंचेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीमें सुबह और दोपहर में रायपुर पहुंचेंगी और शाम को स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी।
