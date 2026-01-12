Good News: पद्मश्री हस्तियों के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ सरकार देगी अब 10 हजार रुपये महीना, यहां जानें पूरी Details

Good News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लिए गौरव का विषय बनने वाली हस्तियों को बड़ी राहत और सम्मान दिया है। पद्मश्री सम्मान से अलंकृत छत्तीसगढ़ की विभूतियों को मिलने वाली मासिक सम्मान राशि अब दोगुनी कर दी गई है। पहले जहां सरकार की ओर से हर महीने 5 हजार रुपये दिए जाते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है। सरकार की इस घोषणा के बाद पद्म सम्मानितों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है।